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Промышленный майнинг призвали мягко встраивать в нацэкономику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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В России интерес бизнеса к развитию промышленного майнинга продолжает расти, и отрасль необходимо мягко встраивать в национальную экономику страны. Такое мнение высказал председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на совещании в ТПП, состоявшемся 13 мая.

В мероприятии приняли участие свыше 60 человек, среди которых представители отраслевого бизнеса и торгово-промышленных палат Республики Башкортостан, Восточной Сибири, Южно-Уральска, Саратовской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Модератором выступил первый заместитель председателя Совета, директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Эксперты обсудили возможности майнинга для малого и среднего бизнеса, особенности налогообложения и регулирования отрасли.

Ранее в мае о важности майнинга в подкасте высказывался заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. В частности, нельзя недооценивать роль отрасли для энергосистемы страны.

«Чем больше энергосистема может использовать свои мощности, тем выше ее КПД, тем меньше стоимость общая, которая разделяется на всех. Поэтому в этом плане майнеры, конечно, они, как такой хороший демпфер, они нужны и важны», — отмечал он.

14 мая один из крупнейших игроков рынка — российский оператор промышленных майнинговых дата-центров BitRiver — в комментарии «Известиям» сообщил о росте годовой выручки на 26% по итогам 2024 года. Общий доход группы компаний превысил 17 млрд рублей. Рост финансовых показателей в компании объяснили в том числе и растущим интересом к майнингу в России у инвесторов из стран БРИКС и других зарубежных государств.

На сегодняшний день BitRiver владеет 15 ЦОДами суммарной мощностью свыше 550 МВт. По словам генерального директора компании Игоря Рунца, сегодня продолжается активное инвестирование в строительство новых дата-центров в регионах России, где фиксируется избыток электроэнергии.

2024 год стал знаковым для промышленного майнинга в России: был принят федеральный закон, утвердивший правила работы и регулирования отрасли, а правительство неоднократно подчеркивало значимость развития майнинга в энергопрофицитных регионах.

Как отмечал в беседе с «Известиями» директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, майнинг стал важным элементом в формировании суверенной экономической модели России. По его мнению, эта отрасль способствует экономическому росту и технологическим преобразованиям нашей страны.

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