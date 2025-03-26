Сенатор Бондарев допустил замедление прогресса в переговорах с США

Быстрого прогресса в переговорах между РФ и США ожидать не стоит, особенно учитывая попытки Вашингтона дополнить соглашение вопросами контроля украинских энергетических активов и судоходства в Черном море. Об этом 26 марта заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

19 марта американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими атомными электростанциями (АЭС). По его словам, это усилило бы защиту станций и оказало бы поддержку энергетической инфраструктуре страны. В ходе российско-американских переговоров в Саудовской Аравии 24 марта стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включая безопасность судоходства.

Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде продолжалась почти 13 часов. По словам Бондарева, длительность прошедших российско-американских технических консультаций говорит сама за себя — переговоры были непростыми, и, согласно заявлениям российских представителей, ожидается их продолжение, отметил сенатор.

«Не стал бы ожидать быстрого прогресса по переговорам, так как прежде необходимо решить множество сопутствующих вопросов — тем более после попыток США расширить соглашение, включив в него вопросы контроля энергетических активов и навигации по Черному морю», — сказал Бондарев.

При этом он отметил, что поводом для столь спешной организации процесса по урегулированию конфликта стал успех Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий.

«Надо признать, что поводом для достаточно спешных переговоров все-таки стал успех Вооруженных сил России на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Было бы иначе — никто не спешил бы с переговорами», — заключил Бондарев.

По его словам, в данный момент проводится анализ результатов первых переговоров. Сенатор подчеркнул, что Россия и США продолжат контакты, но конкретики по срокам и составам делегаций на сегодняшний день пока нет.

Что касается трехсторонней встречи представителей России, США и Украины — она пока не планируются, дополнил Бондарев.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение носило технический характер. По его словам, Россия и США продолжат контакты в конструктивном и позитивном ключе.