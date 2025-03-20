Трамп предложил Зеленскому передать США украинские АЭС

Американский президент Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими атомными электростанциями (АЭС). Об этом 19 марта сообщается в совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

В заявлении говорится, что Трамп, обсуждая вопросы электроснабжения и АЭС Украины, предложил помощь США в эксплуатации этих станций.

«Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства», — говорится в документе.

Политики отметили, что передача Украиной АЭС усилила бы защиту станций.

«Американская собственность на эти электростанции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — заявили они.

Ранее, 18 марта, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ядерная безопасность стоит в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что Запорожская АЭС и Курская электростанция находятся в зоне особого внимания. По его словам, вопрос урегулирования должен соблюдать все условия для безопасности работы ядерных объектов РФ.