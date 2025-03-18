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Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом РФ в урегулировании на Украине

Лихачев: в совместном управлении ЗАЭС «Росатомом» и «Энергоатомом» нет смысла
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ядерная безопасность находится в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 18 марта заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Конечно, главное наше ожидание вообще от мирного процесса и переговоров это стабильность, и это соблюдение интересов России. Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов», — приводят его слова «РИА Новости».

Лихачев добавил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и Курская электростанция находятся в зоне особого внимания. По его словам, вопрос урегулирования должен соблюдать все условия для безопасности работы ядерных объектов РФ.

Глава «Росатома» отметил, что не видит смысла в совместном управлении ЗАЭС российской госкорпорацией и украинским «Энергоатомом».

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 13 марта заявил, что на ЗАЭС наблюдается нестабильная ситуация, связанная с ядерной безопасностью. Он добавил, что эксперты МАГАТЭ слышат взрывы на разном удалении от объекта большую часть рабочих дней.

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