Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом РФ в урегулировании на Украине
Ядерная безопасность находится в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 18 марта заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Конечно, главное наше ожидание вообще от мирного процесса и переговоров это стабильность, и это соблюдение интересов России. Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов», — приводят его слова «РИА Новости».
Лихачев добавил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и Курская электростанция находятся в зоне особого внимания. По его словам, вопрос урегулирования должен соблюдать все условия для безопасности работы ядерных объектов РФ.
Глава «Росатома» отметил, что не видит смысла в совместном управлении ЗАЭС российской госкорпорацией и украинским «Энергоатомом».
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 13 марта заявил, что на ЗАЭС наблюдается нестабильная ситуация, связанная с ядерной безопасностью. Он добавил, что эксперты МАГАТЭ слышат взрывы на разном удалении от объекта большую часть рабочих дней.