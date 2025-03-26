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Эксперт предрек положительный эффект в случае реализации черноморской инициативы

Эксперт Чирков: черноморская инициатива положительно повлияет на экономику РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Реализация черноморской инициативы может значительно улучшить экономическую ситуацию в России и смягчить санкционное давление. Также это откроет новые возможности для внешней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе. Таким мнением в беседе с «Известиями» 26 марта поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Черноморская инициатива — конечно, положительное явление для российской экономики. Она облегчит взаимодействие со многими странами мира», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что в отличие от соглашений 2022 года в настоящее время вероятность выполнения условий, благоприятных для России, значительно возросла. Важным аспектом инициативы станет снятие ограничений с Россельхозбанка и его возврат в систему SWIFT.

«Главное даже не подключение к SWIFT, а снятие запретов на финансовые трансакции. Это серьезный позитивный момент», — подчеркнул он.

Кроме того, инициатива упростит экспорт сельхозпродукции, техники и удобрений, что выгодно для России. Но основной эффект, по мнению экономиста, — гуманитарный, поскольку многие бедные страны смогут получать доступ к недорогим продовольственным товарам.

«Это может улучшить питание и уровень жизни для сотен миллионов людей. Санкции больше всего бьют по гражданам стран с низкими доходами, а их смягчение снизит глобальное противостояние», — подытожил Чирков.

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Ранее, 25 марта, в Кремле сообщили, что РФ и США условились работать над реализацией черноморской инициативы, которая предполагает, что в Черном море будет обеспечиваться безопасность судоходства, и использование коммерческих судов в военных целях не допустят.

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