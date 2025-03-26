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В зоне СВО начали действовать новые комплексы артразведки

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В зоне спецоперации российские войска начали применять новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6. Они уже участвуют в контрбатарейной борьбе, об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ.

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Назначение новых комплексов — обнаружение огневых позиций ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов. По данным источников, они позволяют засекать работу ствольной артиллерии и минометов на расстоянии в 70 км, а пуски РСЗО — в радиусе 150 км.

Новые системы значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении комплексы «Зоопарк-1», которые засекают реактивные снаряды РСЗО в радиусе 35 км, что почти в пять раз меньше, чем у новых машин. Для обнаружения залпов ствольной артиллерии и минометов этот показатель еще меньше.

Эта радарная система хорошо известна как зенитная, заявил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

«У нее есть устоявшееся название — всевысотный обнаружитель. Она создавалась для работы в составе зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», С-400 «Триумф». Также она может усилить системы ПВО С-300 нескольких модификаций. Одна такая станция может наблюдать и вести 100 траекторий самых разных целей», — отметил он.

Также, по словам военного эксперта Юрия Лямина, комплекс артиллерийской разведки 96Л6 довольно большой и требует мощного шасси.

«Возможности ее позволяют видеть снаряды ствольной артиллерии, РСЗО, старты ракет и воздушные объекты», — уточнил он.

Такая универсализация позволяет значительно экономить время, а также ресурсы, необходимые для изготовления и разработки новых систем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки

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