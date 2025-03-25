В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов
За 2024 год в Москве построили 17 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Об этом во вторник, 25 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, общая их площадь составила порядка 140 тыс. кв. м. Среди них — физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие, сообщает 360.ru. Наибольшее количество зданий появилось в Центральном административном округе города.
В числе самых заметных новых объектов — Дворец тенниса «Лужники» в Хамовниках площадью и многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы в СЗАО, отмечает «Москва 24».
Качество строительства спортивных объектов находится на особом контроле у мэра Москвы Сергея Собянина, пишет РИАМО.