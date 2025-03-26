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Спрос на специалистов по анализу данных и ML в России вырос в 30 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние 10 лет спрос на специалистов по анализу данных и машинному обучению (ML) в России вырос в 30 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По ее данным, максимальные темпы роста числа вакансий наблюдались в течение четырех лет — с 2020-го по 2024-й. Количество предложений о работе за указанный период выросло в 2,5 раза.

При этом самым быстрорастущим направлением стала инфраструктура данных и DevOps — количество вакансий выросло в 3,6 раза с 2020 года. Следующие в топе — анализ данных (в 2,5 раза), инженерия данных и BigData (в 1,9 раза), а также ML (в 1,8 раза).

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в 2024 году стали ML-инженеры (максимальные медианные зарплаты достигают 590 тыс. рублей), специалисты по анализу данных (470 тыс. рублей) и инженеры по безопасности высоконагруженных систем, или SRE-инженеры (400 тыс. рублей). Следом идут инженеры данных (365 тыс. рублей) и инженеры по компьютерному зрению (324 тыс. рублей).

Аналитики также рассказали, что активнее всего на работу привлекают специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет (такое требование содержится в 48% вакансий), а также от 3 до 6 лет (44% вакансий). Спрос на начинающих специалистов также увеличивается — за прошлый год число вакансий увеличилось на 44%. Среди них особенно востребованы выпускники таких вузов, как МФТИ, НИУ ВШЭ и МГУ, которые дополнительно получили прикладную подготовку в Школе анализа данных «Яндекса» и на других профильных программах.

Эксперты ожидают в ближайшие годы рост востребованности MLOps-специалистов, инженеров данных и специалистов по нейросетям, экспертов в NLP, CV, рекомендательных системах и видеоаналитике.

В ходе исследования были проанализированы вакансии и резюме ML и DS-специалистов, размещенных на hh.ru в период с 2014 по 2024 год, а также проведены глубинные интервью с тимлидами и продуктовыми менеджерами ведущих IT-компаний и IT-рекрутерами.

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