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Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом США

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия является серьезным конкурентом для США, обладающим высокой военной и экономической устойчивостью. Такую оценку РФ дало разведывательное сообщество Соединенных Штатов в ежегодном докладе, представленном 25 марта.

«Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью делают ее значительным соперником», — заявила директор Национальной разведки Тулси Габбард во время презентации в американском сенате, которая транслировалась на YouTube-канале ABC News.

Отмечается, что Москва обладает превосходящей другие страны ядерной мощью. По мнению разведывательного сообщества США, потенциальное применение российского ядерного оружия может привести к катастрофическим разрушениям в Соединенных Штатах. При этом в разведке напомнили, что в 2024 году российские власти пересмотрели ядерную доктрину страны в пользу расширения условий для применения этих вооружений.

Кроме того, в американском ведомстве указали на способность ВС РФ дольше продолжать боевые действия в зоне спецоперации, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Помимо индивидуальной мощи России, в Вашингтоне отметили и ее тесные отношения с государствами-партнерами.

«С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернет эти двусторонние отношения к <…> уровню 2021 года», — сказала Габбард.

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Ранее, 14 марта, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию сильной ядерной державой, которая вызывает восхищение у таких людей, как президент США Дональд Трамп. По ее мнению, странам Запада необходимо учитывать точку зрения Москвы в своей политике.

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