Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала учитывать интересы России

Странам Запада необходимо учитывать российскую точку зрения. Об этом 14 марта заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — сказала политик.

Она добавила, что понимание действий России является фундаментальной задачей для дипломатов. Политикам необходимо рассуждать об интересах этого государства.

Помимо этого, экс-канцлер отметила, что Россия является сильной страной с огромным количеством ресурсов, что вызывает интерес у американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, она раскритиковала прошедшую в Белом доме встречу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Меркель заявила, что не хотела бы видеть эту встречу.

Также Меркель отвергла критику своих собственных решений на момент, когда она была на посту канцлера ФРГ, в том числе и по «Северному потоку – 2».

«Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», — сообщила Меркель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что Россия отмечает позитивную риторику со стороны администрации США по вопросам двусторонних отношений, однако будет судить ее по конкретным делам.