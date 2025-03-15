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Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала учитывать интересы России

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Странам Запада необходимо учитывать российскую точку зрения. Об этом 14 марта заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — сказала политик.

Она добавила, что понимание действий России является фундаментальной задачей для дипломатов. Политикам необходимо рассуждать об интересах этого государства.

Помимо этого, экс-канцлер отметила, что Россия является сильной страной с огромным количеством ресурсов, что вызывает интерес у американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, она раскритиковала прошедшую в Белом доме встречу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Меркель заявила, что не хотела бы видеть эту встречу.

Также Меркель отвергла критику своих собственных решений на момент, когда она была на посту канцлера ФРГ, в том числе и по «Северному потоку – 2».

«Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», — сообщила Меркель.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что Россия отмечает позитивную риторику со стороны администрации США по вопросам двусторонних отношений, однако будет судить ее по конкретным делам.

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