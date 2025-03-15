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Меркель назвала Россию огромной и сильной страной

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Фото: AP/DPA/Michael Kappeler
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия является огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа, ее слова опубликованы 14 марта в газете Berliner Zeitung.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — заявила она в интервью.

По мнению Меркель, такая позиция Вашингтона не говорит о том, что он намерен делать одолжения Москве, так как американский лидер в первую очередь всë же стремится к достижению интересов США, исходя из его лозунга «Сделаем Америку снова великой».

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Также в разговоре со СМИ экс-канцлер ФРГ отметила, что странам Запада необходимо учитывать российскую точку зрения. Она добавила, что понимание действий России является фундаментальной задачей для дипломатов и политикам необходимо вести дискуссии об интересах этого государства. Кроме того, Меркель раскритиковала прошедшую в Белом доме встречу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что не хотела бы видеть этот разговор.

Президент России 14 марта в ходе совещания с членами Совбеза назвал сложным процесс восстановления отношений между РФ и США. Он напомнил о состоявшемся у него телефонном разговоре с Трампом, а также о контактах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио, отметив, что в целом ситуация начинает двигаться.

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