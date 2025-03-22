Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в Курской области
Мирная жительница ранена в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 22 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«С ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — указал он в Telegram-канале.
Также во время атаки на поселок Конышевка Конышевского района загорелась хозпостройка. Хинштейн указал, что силами МЧС России оно ликвидировано.
Врио главы региона 18 марта сообщил об ударе беспилотника ВСУ по зданию образовательного учреждения. Из-за этого на территории школы произошло возгорание. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших не обнаружено.