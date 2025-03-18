В Курской области дрон ВСУ атаковал здание школы

В Курской области беспилотник Вооруженных силы Украины (ВСУ) нанес удар по зданию школы, в результате произошло возгорание. Об этом 18 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вражеский дрон нанес удар по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района. В результате атаки повреждена крыша здания, произошло возгорание, которое было оперативно локализовано», — указано в сообщении.

Хинштейн добавил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время в школе не проводится никаких занятий и иных мероприятий.

16 марта Хинштейн сообщил, что в Железногорске Курской области при падении обломков украинского дрона загорелась кровля автовокзала. Уточнялось, что пожар ликвидировали. По словам Хинштейна, пострадавших в результате происшествия нет.