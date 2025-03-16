В Железногорске в Курской области загорелась кровля автовокзала из-за дрона ВСУ
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- В Железногорске в Курской области загорелась кровля автовокзала из-за дрона ВСУ
В Железногорске Курской области при падении обломков украинского дрона загорелась кровля автовокзала. Об этом 16 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших, по его словам, нет. На месте работают оперативные службы, а больница города переведена в повышенный режим готовности.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотников над Орловской и Курской областями.