Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Посещение послом Канады в РФ Сарой Тейлор Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге — не порыв сострадания, а издевательский перформанс. Об этом 22 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель — разместить в своих соцсетях комментарий», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова указала на публикацию Тейлор, согласно которой блокада Ленинграда якобы связана с подписанием пакта Молотова — Риббентропа и Ялтинской конференцией. Комментируя слова канадского посла, представитель МИД РФ обвинила Тейлор в кощунстве и призвала ее учить историю.
«Придется ей напомнить, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада», — заключила Захарова.
В январе Захарова назвала закрытие российской части экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следованием общему курсу западных стран на переписывание истории. По ее словам, переписывание истории сейчас происходит более технологическим способом, что позволяет не сжигать книги и не закрывать музеи.