В Канаде статую хоккеиста Уэйна Гретцки закидали фекалиями

Статую хоккеиста Уэйна Гретцки в Канаде подвергли вандализму с использованием фекалий. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает телеканал CTV News.

«Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли недавно вызвал гнев многих канадцев из-за своих близких отношений с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале портала.

Ранее, 7 декабря 2024 года, стало известно, что канадский хоккеист Уэйн Гретцки и комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн будут сопровождать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда россиянину останется четыре гола до рекорда канадца по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.