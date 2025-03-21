СМИ сообщили об ограблении дома родителей новой главы МОК Ковентри в Зимбабве
В Зимбабве полиция арестовала троих мужчин, ограбивших дом родителей новой главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в Хараре. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил портал Pindula.
«Грабители украли наличные и ценные вещи на сумму более $90 тыс., включая некоторые олимпийские памятные вещи Ковентри», — следует из публикации.
Инцидент произошел 10 марта. Мужчины, вооруженные пистолетами, связали родителей Ковентри и взяли их в заложники.
В ходе ограбления ими были похищены $15 тыс. наличными, ювелирные украшения на сумму $60 тыс., три фена, олимпийские купальники Ковентри, дорожные сумки, слуховые аппараты стоимостью $5 тыс. и три охотничьих ружья.
Уточняется, что вскоре два участника ограбления вскоре предстанут перед судом по обвинению в краже со взломом.
Накануне Ковентри стала первой женщиной на посту президента МОК. В должность она вступит 23 июня текущего года. Сама Ковентри сравнила победу на выборах с получением своей первой медали в 2004 году.
С избранием Ковентри поздравил президент РФ Владимир Путин. Он указал на уникальный опыт зимбабвийки и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Также свои пожелания спортсменке направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.