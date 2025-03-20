Реклама
Прямой эфир
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 540 человек
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Общество
В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Мир
Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ
Мир
В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев
Армия
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
Общество
В Якутии начали проверку после сюжета «Известий» о подмене младенца в роддоме
Мир
В МИДе указали на рост числа нежелающих поддерживать конфликт на Украине стран ЕС
Мир
Путин поделился с Лукашенко оценками ведущегося российско-американского диалога
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Общество
В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь

Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК

0
EN
Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин поздравил зимбабвийку Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующая телеграмма главы государства была опубликована 20 марта на сайте Кремля.

«Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений», — сказал Путин в своем поздравлении.

Президент указал на уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Это будет способствовать успешной работе на новом посту, отметил он.

Путин пожелал избранному президенту МОК благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья.

Голосовые надстройки: что надо знать о выборах президента МОК
Главную спортивную организацию мира впервые в истории может возглавить женщина: фаворитом выглядит бывшая пловчиха Кирсти Ковентри из Зимбабве

Ранее в этот день Международный олимпийский комитет сообщил, что Ковентри стала первой женщиной на посту президента организации.

Бывшая пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК. В должность президента организации она вступит 23 июня текущего года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025