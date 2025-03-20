Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК

Президент России Владимир Путин поздравил зимбабвийку Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующая телеграмма главы государства была опубликована 20 марта на сайте Кремля.

«Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений», — сказал Путин в своем поздравлении.

Президент указал на уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Это будет способствовать успешной работе на новом посту, отметил он.

Путин пожелал избранному президенту МОК благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья.

Ранее в этот день Международный олимпийский комитет сообщил, что Ковентри стала первой женщиной на посту президента организации.

Бывшая пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК. В должность президента организации она вступит 23 июня текущего года.