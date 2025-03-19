Голосовые надстройки: что надо знать о выборах президента МОК

На фешенебельном греческом курорте Коста-Наварино 20 марта решится судьба олимпийского движения. Звучит пафосно, но предстоящие выборы президента МОК — самые важные как минимум за последние полвека. От того, кто придет к власти в самой могущественной спортивной организации, зависит не только набирающий обороты процесс возвращения россиян на мировую арену, но и будущее мирового спорта. Уходящий олимпийский босс Томас Бах накануне гарантировал организации финансовую подушку, подписав с американцами новый трехмиллиардный контракт на продажу прав на трансляции. Однако спортивное движение раздирают такие противоречия, что у нового лидера есть шанс оказаться не только десятым по счету, но и последним в истории руководителем МОК.

Как пройдет голосование

В ближайший четверг преемник Томаса Баха будет выбран действующими членами МОК тайным голосованием из семи кандидатов. К фаворитам относят «большую тройку» — министра спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, главу World Athletics британца Себастьяна Коу и испанского маркиза Хуана Антонио Самаранча – младшего, сына самого харизматичного президента в истории организации. «Массовку» составляют глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, босс Международного союза велосипедистов француз Давид Лаппартьян, президент Международной федерации лыжного спорта швед с британским паспортом Йохан Элиаш и руководитель Олимпийского комитета Иордании Фейсал Аль-Хусейн.

Томас Бах, уходящий в отставку после 12-летнего правления, своих симпатий публично не выражал, но ходят слухи, что он продвигает 41-летнюю Кирсти Ковентри — самую молодую из кандидатов, которая может стать первой женщиной и первой представительницей Африки у руля МОК.

Среди 109 членов МОК, имеющих право голоса, есть члены королевских семей, включая эмира Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, политики и дипломаты, крупные бизнесмены-миллиардеры, действующие и бывшие спортсмены, а также оскароносная актриса малазийка Мишель Йео. Россиянин в этой компании всего один — глава федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев. Соотечественникам кандидатов голосовать нельзя, поэтому на первом этапе в обойме окажутся лишь 100 выборщиков. Но по мере отсева претендентов количество избирателей будет расти.

Сама процедура выглядит замысловато и архаично: намечено шесть туров, в каждом из которых выбывает аутсайдер. Если, конечно, никто не снимет свою кандидатуру заранее, а такие эпизоды нередки, ведь вокруг выборов разворачивается мощная закулисная борьба. Сторонники выбывшего кандидата в следующем туре могут отдать голоса за другого человека.

Процесс голосования является тайным. В четверг около 16:00 МОК прервет онлайн-трансляцию своего заседания, а все присутствующие на сессии сдадут на хранение мобильные устройства связи. По ходу выборов количество голосов, поданных в каждом туре, не раскрывается — называются только имена выбывших. Такая схема вроде бы призвана избавить членов МОК от давления, однако коалиции давно созданы, и происходящее в зале для голосования, как правило, — хорошо срежиссированный спектакль.

Кто фаворит

Британские букмекеры ставят на Себастьяна Коу, самого медийного из кандидатов. Возможно, у ставочных аналитиков есть какой-то инсайд, который не доступен простым смертным. Однако пока глава World Athletics представляется самым спорным из семерки претендентов. И не только из-за многолетней травли российских атлетов из-за допинга, в которой английский сэр принимал самое деятельное участие. У него большие сложности из-за солидного возраста (68 лет), неочевидного статуса временного члена МОК, а также из-за многочисленных обвинений в коррупции и ангажированности со стороны крупных спонсоров. Накануне голосования Коу критиковал «непрозрачную процедуру», что свидетельствует о неуверенности в результате и желании заранее найти объяснение возможному провалу.

При этом в спортивных кругах ходят слухи, что команда Томаса Баха провела большую подковерную работу и практически гарантировала победу Кирсти Ковентри — пловчихе, двукратной олимпийской чемпионке и бывшей сопернице россиянки Анастасии Фесиковой. Кирсти завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК. Ковентри представляет диаспору белых фермеров, но пользуется симпатией президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва. Последний пришел к власти в результате переворота в 2017 году, а уже через два года пригласил пловчиху в свое правительство в качестве министра молодежи, спорта, искусства и отдыха. В случае избрания главой МОК Кирсти придется уйти с государственной службы.

Аутсайдером голосования в Коста-Наварино можно считать Элиаша, у которого слабые позиции не только в МОК, но и в собственной лыжной федерации: им сильно недовольны норвежцы. Лаппартьян — еще один соратник Баха, но очевидно, что немецкий функционер «поставил на другую лошадь». Вряд ли в ходе голосования какую-то роль сыграет официально озвученная предвыборная программа. Но, судя по тому, что говорилось во время презентаций в январе, Ватанабэ предлагает слишком радикальные для геронтократов из Лозанны реформы. Аль-Хусейн, наоборот, слишком осторожен. А возможное избрание Самаранча-младшего многими воспринимается как шаг назад — отступление пусть и в славное, но всё-таки в прошлое. Хотя здесь возможны самые неожиданные расклады, поскольку речь не только о большой власти и больших деньгах, но и об антикризисном управлении махиной, переживающей не лучшие времена.

Кто выгоднее для России?

Глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев, взявший курс на нормализацию отношений с международными структурами, говорит, что наша страна готова работать с любым новым руководителем МОК. Но вопрос здесь в том, готов ли будущий олимпийский лидер работать с нами. Практически все кандидаты в той или иной степени признают необходимость возвращения россиян на мировую арену в нейтральном статусе. При этом Аль-Хусейн и Ватанабэ обвиняют нас в нарушении Олимпийской хартии, а Самаранч-младший ставит условием восстановления нашего флага завершение конфликта на Украине. И это самые «пророссийские» претенденты из семерки. Что уж говорить о Коу, который давно говорит правильные речи, а на практике проводит жесткую антироссийскую политику.

Слушая рассуждения Себастьяна о защите прав спортсменов, необходимо помнить, что за всё время скандала с русским допингом, который полыхал с 2015 года, он не разу не удосужился съездить в Москву. Зато накануне Олимпиады-2024 посетил Киев, где всячески привечал украинских политиков. Киев недавно посетил и Ватанабэ, правда после этого японский функционер направился и в российскую столицу — единственный из семерки кандидатов. Он точно не снимет все антироссийские ограничения на следующий день после своего избрания (хотя бы потому, что новый глава МОК вступит должность только в июне 2025 года), но глава федерации гимнастики хотя бы готов на диалог без предварительных условий. А вот в случае победы Коу нам точно придется преодолевать барьер политической предвзятости.

Главный фаворит Кирсти Ковентри о России особо не говорит, вероятно, считая, что у олимпийского движения и без этого хватает проблем. Однако надо понимать, что нынешний начальник африканки — президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва — в последние три года неоднократно положительно высказывался о нашей стране, в частности — предлагая вместе преодолевать западные санкции. На фоне обвинений в нарушениях прав человека против этой страны уже более 20 лет действуют различные американские и европейские ограничения. А Зимбабве на этом фоне укрепляет отношения с ЮАР и Китаем.

Проблемы олимпийского движения

Томас Бах оставляет своему преемнику тяжелое наследие, в первую очередь связанное с проникновением в спорт геополитики. Поддержка западной кампании по «отмене России» на фоне лояльности к израильтянам, отказ от принципа нейтралитета под давлением либералов из BLM, попытка наехать на Иран и Афганистан из-за женского спорта, кризис с трансгендерами и интерсексами… Всё это постоянно ставит олимпийское движение на грань раскола. Сам немецкий функционер неустанно твердит об объединяющей роли спорта, но его действия говорят об обратном. Попытка «пройти между струй» привела к тому, что Баха одинаково ненавидят и на Западе, и в нашей стране. Это делает ставленницу Томаса уязвимой, а после избрания новому главе МОК точно придется собирать спортивное сообщество буквально по осколкам.

Мощным фактором для международного комитета в ближайшие годы станет давление президента США Дональда Трампа, у которого особое отношение к спорту. Американцы — главные спонсоры МОК и организаторы Олимпиад 2032 и 2034 годов. При этом Трамп обвиняет олимпийскую организацию в бесхребетности по вопросам угрозы трансгендеров для женского спорта, а также критикует WADA — главный антидопинговой проект Лозанны. В ближайшие годы в Штатах должна пройти Допинговая олимпиада (Enhanced Games), одним из организаторов которой выступает сын Трампа. Этот проект грозит окончательно похоронить WADA в роли мирового лидера по борьбе с запрещенкой, что обернется невероятным хаосом в важной сфере, тоже во многом ставшей политической.

Также позиции МОК расшатывает прогресс экстремальных дисциплин и киберспорта. Молодежь отдает предпочтение этим направлениям, а классический олимпийский спорт теряет и аудиторию, и авторитет. «Дорожная карта 2020+5» по модернизации программы Игр, которую продвигал Бах, способствовала гендерному паритету, но в остальном провалилась. Пытаясь спасти ситуацию, исполком МОК объявил о киберспортивной Олимпиаде, но пока эти усилия выглядят дилетантскими. Конечно, олимпийский бренд еще очень силен, и многие национальные правительства заинтересованы в сохранении руководящей роли Лозанны. Однако, если новый босс МОК окажется недостаточно гибким, здание большого спорта, которое возводилось более 130 лет, может рухнуть очень быстро. Как утверждают эксперты, на карту сейчас поставлено само существование олимпийского движения.