«Они наделали глупостей, но теперь им надо красиво выйти из ситуации»

На днях в шведских СМИ появилась информация: Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации по зимним видам спорта допустить российских и белорусских атлетов до отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2026. В декабре это уже было сделано в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Между тем Россия и Белоруссия проводят совместные соревнования, одним из которых стал недавно завершившийся в белорусских Раубичах Кубок сильнейших по биатлону. В интервью «Известиям» министр спорта и туризма республики поделился впечатлениями от организации мероприятия, призвал к проведению новых подобных турниров, а также оценил шансы на скорое полноценное возвращение спортсменов двух стран на международные старты, откуда их отстранили после февраля 2022 года.

«Если бы не было этих соревнований, многих своих спортсменов мы могли не увидеть и не узнать»

— Как вам Кубок сильнейших по биатлону в Раубичах?

— Я бы переспросил: как вам он? Потому что организовывали мы эти соревнования в очень непростых условиях. Еще за неделю до первого старта погода стояла такая, что не позволяла нам провести Кубок сильнейших. Была плюсовая температура, проблемы со снегом. Но в итоге всё поменялось, погода изменилась — появился снег, мороз. Рад, что в итоге имевшиеся трудности не помешали провести соревнование — прекрасные условия, захватывающие гонки, соревновательная часть очень интересная и красивая.

Отмечу ночные гонки (в будние дни гонки начинались не раньше 20:00 в условиях темноты и искусственного освещения. — Ред.). Такой праздник биатлона мы можем провести за счет хорошей конкуренции белорусских и российских спортсменов. Мы видим по 15–20 сильных биатлонистов среди мужчин и женщин. Каждый из них может победить или по крайней мере показать достойный результат. В общем, праздник состоялся — это видно по эмоциям людей, по отношению болельщиков к происходящему. Трибуны переполнены, зрителей много — все болеют, поддерживают своих любимых биатлонистов. Причем поддерживают биатлонистов обоих государств, что тоже очень важно. Поэтому спасибо участникам, болельщикам. И спасибо прессе, которая грамотно и красиво освещает такие соревнования.

— В будущем сезоне проведение таких соревнований будет зависеть от допуска или недопуска белорусских и российских спортсменов до международных соревнований, включая Олимпиаду?

— Я скажу так: нам неважно. Глядя на то, какие соревнования в этом сезоне в России по тому же биатлону, будь то чемпионат или Кубок Содружества, который мы совместно проводим, можно сказать, что нам по силам организовывать мероприятия не хуже, чем на главных международных стартах. Но важно понимать, и я здесь в первую очередь обращаюсь к российской стороне: мы поднимаем и развиваем в первую очередь региональную инфраструктуру. Опыт в организации подобных соревнований получает огромное количество людей в регионах, которые задействуются в этих мероприятиях.

Кроме того, сегодня мы видим глубину резерва обеих команд — России и Белоруссии. Если бы не было этих соревнований, многих своих спортсменов мы могли не увидеть и не узнать. Но с помощью этих стартов у нас появились новые звездочки — очень хорошие спортсмены, которые могут конкурировать на постоянной основе среди лучших топовых спортсменов мира. Поверьте, к таким относятся 10–20 спортсменов из вашей и нашей страны.

— То есть подобные совместные соревнования планируете проводить и в будущем?

— Да, я считаю, что надо их проводить дальше независимо от международной обстановки. Возможно, где-то надо ротировать места проведения. Например, в случае с биатлоном я бы обменялся на следующий сезон с Россией соревнованиями — Кубок сильнейших провели бы у вас, но при этом некоторые этапы Кубка Содружества можно провести у нас в Раубичах.

Надо меняться, чтобы и зрители в России могли посмотреть биатлон в таком же масштабе и диапазоне, как на Кубке сильнейших, когда мы провели и спринт, и гонку преследования, и сингл-микст, и смешанную эстафету, и масс-старт, практически полностью повторив программу прошедшего в эти же дни чемпионата мира. Только мужской и женской эстафеты у нас не было. Думаю, даже если в следующие сезоны наши сильнейшие биатлонисты будут участвовать на чемпионате мире, нам ничего не мешает у себя провести такие же соревнования, как Кубок сильнейших, с остальными российскими и белорусскими спортсменами. Поверьте, ажиотаж будет высоким, так как болельщики смогут это посмотреть вживую, а не по телевизору, как старты в Норвегии и Швейцарии. А они заслужили воочию видеть лучших наших представителей.

«Все увидят наш новый стадион. Он откроется в мае, его вместимость составит 33 тыс. зрителей»

— В последние месяцы белорусских и российских спортсменов стали активно допускать до международных соревнований в нейтральном статусе — речь о водных видах спорта, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке. Есть ощущение, что подобное обретает тенденцию?

— По допуску?

— Да.

— Думаю, все давным-давно поняли, что наделали много глупостей, отстранив белорусских и российских спортсменов. Но надо ведь красиво выйти из этой ситуации — я в первую очередь европейских чиновников от спорта имею в виду. Вот они потихоньку предпринимают и будут предпринимать усилия в эту сторону. И рано или поздно спорт вернется туда, где был до всех этих событий. Мы вернемся обязательно. И будем вместе с другими спортсменами соревноваться.

— Как думаете, есть ли шанс, что белорусы и россияне массово поедут на зимнюю Олимпиаду-2026? Или масштабный разбан состоится позже?

— Я спокойно на это смотрю. Допустят — хорошо. Не допустят — мы свои соревнования хорошо проводим. Не надо эту тему раздувать и заморачиваться на ней. Они же свою сущность уже показали — те чиновники, которые принимали решение об отстранении наших спортсменов. Не один раз показали ее и проявили.

— В июне в Минске должен состояться товарищеский матч сборных Белоруссии и России по футболу. Что ждете от этого матча?

— Хорошей игры и того, что все увидят наш новый стадион. Он откроется в мае, его вместимость составит 33 тыс. зрителей. И в июне мы на нем планируем провести матч с Россией. Национальный футбольный стадион Республики Беларусь — самое современное футбольное сооружение в нашей стране. И будет одним из лучших на всем постсоветском пространстве. Матч с Россией будет первым международным на этой арене, поэтому, надеюсь, команды порадуют публику хорошим футболом, а зрители из наших стран максимально заполнят трибуны.

— Вы довольны тем, что дает Белоруссии выступление ее клубов в одних чемпионатах с российскими, — в КХЛ, Единой лиге ВТБ по баскетболу, Суперлиге по гандболу?

— Думаю, есть еще больший потенциал в совместной работе и развитии именно игровых видов спорта. Это касается и баскетбола, и волейбола, и гандбола, и хоккея. У нас много сделано в этом направлении, но предстоит еще большая работа — и на уровне министерств спорта наших стран, и олимпийских комитетов, и национальных спортивных федераций. По всем направлениям нам эту работу надо еще больше интегрировать, углублять и делать как можно лучше.