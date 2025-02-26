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Бок о МОК: приведут ли изменения в уставе ОКР к возвращению наших спортсменов

Теперь у международных организаций нет даже формальных причин для бана россиян
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Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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Европейские источники сообщили о призыве Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до отбора на Олимпиаду 2026 года. Информация совпала с интервью министра спорта РФ и главы ОКР Михаила Дегтярева, в котором он рассказал об изменении устава Олимпийского комитета России. По мнению Дегтярева, у МОК теперь не осталось юридических причин отказывать нашей стране в восстановлении членства. Подробнее — в материале «Известий».

МОК советует

По данным шведского канала SVT, Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года. Как сообщает источник, МОК направил соответствующие письма в Международный союз биатлонистов (IBU) и в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS). Правда, пока идет речь о допуске в нейтральном статусе, то есть о выступлении на ближайших зимних Играх в Милане без флага.

— В МОК нам четко дают понять, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх. Они очень хотят разобраться с этим вопросом и надеются, что вскоре мы позволим нейтральным спортсменам пройти квалификацию, — приводит SVT слова своего источника.

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При этом за несколько дней до появившейся информации президент IBU Олле Далин говорил, что возможность возвращения россиян на международные соревнования пока не обсуждается.

«В данный момент этот вопрос даже не рассматривается. Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что это две очень важные страны (Россия и Белоруссия. — «Известия») в биатлоне», — приводит его слова норвежское медиа NRK.

В России к свежей инициативе МОК пока отнеслись с осторожностью.

— Надо понять уровень данной рекомендации и от кого именно пошло данное предложение, ведь все-таки еще не выбран новый президент МОК, выборы назначены на 20 марта 2025-го, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. — Всё равно все будут ждать этого, чтобы понять, поддержит ли он возвращение России на международную арену.

В декабре россиян до олимпийской квалификации с некоторыми ограничениями допустил Международный союз конькобежцев (ISU). Конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты из России могут быть представлены в каждом виде программы лишь по одному спортсмену: в командные соревнования россиянам запрещено заявляться. До этого нейтральных атлетов из нашей страны допустили до отбора в ски-альпинизме. В хоккее и керлинге прогрессу с этим вопросом мешает запрет на допуск россиян в командных видах спорта. Федерации бобслея и санного спорта свою позицию пока не обозначали.

Возможно, на скорейшие действия ряда международных федераций могут повлиять изменения в уставе Олимпийского комитета России.

Присоединившиеся республики

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о шаге, который сделала российская сторона для восстановления своих позиций в МОК. По его словам, из состава ОКР исключили 89 организаций, после чего у Международного олимпийского комитета не должно остаться юридических причин продолжать отстранение россиян.

Среди исключенных организаций — 65 региональных олимпийских советов, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Именно после их включения в состав ОКР в 2023 году МОК лишил Олимпийский комитет России признания. Также это стало формальным поводом не пускать наших атлетов на Игры в Париж.

«В декабре 2024-го был принят новый устав ОКР, — заявил Дегтярев Sports.ru. — Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц (в реестре членов ОКР осталось 100 организаций.— «Известия»). Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в Международный олимпийский комитет».

Теперь на крупных внутренних соревнованиях есть новый термин «присоединившиеся республики», которыми обозначают ДНР, ЛНР и Крым, чтобы не злить международные федерации.

Интересно, что за день до информации о призыве МОК допустить россиян до олимпийского отбора Дегтярев в эфире «Матч ТВ» поделился благоприятными ожиданиями возвращения в международный спорт. По его словам, атлеты из России смогут принять участие уже в ближайших летних и зимних Играх.

— Ведем работу с лыжниками и биатлоном, мы и неформально общаемся, и в письменной форме, — высказался Дегтярев в телеинтервью. — Это большие начальники. Мировой спорт без наших биатлонистов и лыжников теряет в зрелищности. В полном составе будет сложно, практически невозможно — уже потеряно время. Но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы для этого всё сделаем. И делаем. На полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Я думаю, что всё будет у нас там хорошо. Там будем в полном составе — с флагом и гимном.

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Действительно, говорить о возвращении стоит именно в 2026-м, так как почти все зимние соревнования в этом году кончились, поддержала Светлана Журова.

— Если же на призыв ответят, то дальше будет решаться вопрос, в каком количестве будут допускаться наши спортсмены, а тут имеются различные нюансы: сможем ли мы преодолеть все регламентные нормы и позволят ли большему количеству россиян выступить, чтобы сделать Олимпийские игры более интересными. Сделать это надо, чтобы допустить не по одному спортсмену, а по два-три. В любом случае надо дождаться избрания нового президента МОК.

Российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на национальную символику с 2016 года. На прошедшей летом Олимпиаде в Париже от России мы увидели всего 15 спортсменов, участвовавших в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер единственными добрались до медалей — завоевали серебро женского парного турнира.

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