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Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной на посту президента МОК

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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
dzen
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Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 20 марта сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что выборы прошли ранее в этот день на 144-й сессии МОК в Греции.

«Для меня невероятная честь и волнение быть избранным президентом Международного олимпийского комитета! <...> Я особенно горжусь тем, что являюсь первой женщиной — президентом МОК, а также первой женщиной из Африки», — заявила Ковентри.

Томас Бах поздравил ее с избранием на пост, отметив, что «тепло приветствует» решение членов МОК и рассчитывает на тесное сотрудничество.

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Как сообщалось в феврале, Международный олимпийский комитет принял отставку Баха с поста главы организации с 23 июня текущего года. В указанный день полномочия Баха будут переданы новому президенту организации.

41-летняя Кирсти Ковентри являлась самой молодой из кандидатов на выборах. Избранный президент — бывшая пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК.

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