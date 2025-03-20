Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной на посту президента МОК
Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 20 марта сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что выборы прошли ранее в этот день на 144-й сессии МОК в Греции.
«Для меня невероятная честь и волнение быть избранным президентом Международного олимпийского комитета! <...> Я особенно горжусь тем, что являюсь первой женщиной — президентом МОК, а также первой женщиной из Африки», — заявила Ковентри.
Томас Бах поздравил ее с избранием на пост, отметив, что «тепло приветствует» решение членов МОК и рассчитывает на тесное сотрудничество.
Как сообщалось в феврале, Международный олимпийский комитет принял отставку Баха с поста главы организации с 23 июня текущего года. В указанный день полномочия Баха будут переданы новому президенту организации.
41-летняя Кирсти Ковентри являлась самой молодой из кандидатов на выборах. Избранный президент — бывшая пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК.