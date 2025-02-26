МОК согласился принять отставку Баха с поста президента организации

Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Об этом 26 февраля сообщили на сайте МОК.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета сегодня согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена МОК, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года», — сказано в сообщении.

Там отметили, что в указанный день полномочия Баха будут переданы новому президенту организации, который будет избран 20 марта.

Томасу Баху 70 лет, его впервые избрали членом комитета в 1991 году, а спустя пять лет он вошел в исполком МОК. 10 сентября 2013 года Баха избрали президентом организации, в 2021-м он был переизбран.

Глава МОК является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Ранее, 10 августа 2024 года, президент МОК во время 142-й сессии организации заявил, что не собирается переизбираться на новый срок. По его словам, необходимо соблюдать высокие стандарты управления, которые были заданы.