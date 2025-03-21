Ковентри сравнила победу на выборах МОК с получением первой олимпийской медали

Кирсти Ковентри, ставшая первой женщиной-президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сравнила победу на выборах с получением своей первой медали в 2004 году. Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции по случаю своего избрания.

«Можно сравнить с тем, когда я выиграла первую медаль на Олимпийских играх в 2004 году. Это немного сюрреалистично. <...> Юная девушка, которая много лет назад впервые начала плавать в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте», — приводит МОК ее слова после избрания.

Ковентри также выразила благодарность членам организации за проявленное доверие и заявила, что они могут быть «абсолютно уверены» в правильности принятого решения.

С избранием Ковентри поздравил российский президент Владимир Путин. Он указал на уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Это будет способствовать успешной работе на новом посту, отметил он. Путин пожелал избранному президенту МОК благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья. Также свои пожелания спортсменке направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.