В Олимпийском — движение: как Кирсти Ковентри стала новым президентом МОК

Кирсти Ковентри — новый президент Международного олимпийского комитета. Она сменит Томаса Баха 24 июня 2025 года. Это краткий итог многомесячной гонки, которую вели семь кандидатов на пост президента и в которой Ковентри не казалась фаворитом для большинства. Девушка, ставшая одной из немногих успешных белых африканок в спорте и завоевавшая семь олимпийских медалей, две из которых золотые. Женщина, сумевшая стать министром спорта в своей родной стране, теперь возглавит самую крупную и влиятельную спортивную организацию.

Гарант стабильности

Известный всем Себастьян Коу, приезжавший в Москву Моринари Ватанабэ, свой для всех членов МОК Хуан Антонио Самаранч – младший... Все они проиграли в первом же раунде голосования после небольшой заминки, которая была вызвана тем, что у одного из членов МОК не работала смарт-карта. Проиграли, судя по всему, с треском — Ковентри для победы нужно было набрать 50% + один голос или больше.

Кто-то увидит в этом подковерные игры Баха, протеже которого считается Ковентри, кто-то — желание МОК избежать резких экспериментов вроде тех, которые предлагали другие кандидаты. Сейчас МОК стабилен, его выручка в 2012–2024 годах составила $7,7 млрд, контракты заключены, более 10 городов-кандидатов претендуют на проведение Олимпиад 2036–2044 годов. Ни о каком кризисе на самом деле речи не идет, даже близко.

Ковентри — очевидный выбор, она отчасти гарант этой стабильности. Недаром в ее первых словах после избрания сразу зашла речь про ценности, лежащие в основе МОК.

— Это необыкновенный момент, — заявила с трибуны Кирсти Ковентри. — Будучи девятилетней девочкой, я никогда не думала, что однажды буду стоять здесь и отдавать дань этому нашему невероятному движению. Это не только огромная честь, но и напоминание о моем обязательстве перед каждым из вас, что я буду руководить этой организацией с такой гордостью, с ценностями в основе, и я сделаю так, чтобы все вы очень, очень гордились и, надеюсь, были уверены в решении, которое вы приняли сегодня. Благодарю вас от всего сердца, а теперь нам предстоит поработать вместе. И я хотела бы поблагодарить кандидатов. Гонка была невероятной, и она сделала нас лучше, сделала нас более сильным движением. Из всех разговоров, которые я вела с каждым из вас, я знаю, насколько сильнее будет наше движение, когда мы снова соберемся вместе и реализуем некоторые из тех идей, которые мы все разделяли. Большое спасибо за этот момент и большое спасибо за эту честь.

Президент России Владимир Путиннаправил поздравления Кирсти Ковентри.

— Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

От имени Олимпийского комитета России поздравил Кирсти Ковентри с избранием и министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.

— Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал, — отметил он в своем телеграм-канале.

Надежда на потепление

Какое-то время займет передача власти. Но с июня договариваться придется уже с новым человеком, и именно Ковентри будет решать, как и в каком статусе наши зимние виды примут участие в Олимпиаде 2026 года. Вспомнит ли она про санкции в отношении Родезии, которые, конечно, затронули ее семью в 1970-х, в том числе и про невозможность для родезийских спортсменов участвовать в Олимпиадах вплоть до 1980 года, когда тот режим пал?

— Любые перемены кажутся позитивными, — сказал «Известиям» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Это дает возможность, открывает двери для более легкого изменения позиции. Когда ты стоишь на определенных жестких позициях, потом появляется другой человек — ему легче их поменять. В этом плане, конечно, любая смена лидера МОК может быть позитивной для России. Первая женщина-президент МОК? Я бы не делал разницы между мужчиной и женщиной в этом случае. Просто любые изменения сейчас, наверное, позитивные. А дальше посмотрим, как это будет на практике.

— Ее интересы лоббировал Томас Бах, она его креатура, — отметил «Известиям» известный комментатор, советник министр спорта Дмитрий Губерниев. — Она представительница Зимбабве. Кстати, помню, как комментировал ее победные заплывы, мы с ней даже немножко знакомы, интервью у нее брал. Думаю, что будет потепление между МОК и РФ. Санкции снимают с Дегтярева, сегодня Швейцария это сделала. В любом случае, это всё очень интересно. Думаю, что будет меняться ситуация с точки зрения нашего возможного участия в мировых соревнованиях. Президент МОК — политическая фигура. Мы сейчас осторожно надеемся на потепление.

Ковентри стала 10-м президентом в истории МОК. Ее предшественник занимал эту должность с 2013 года.