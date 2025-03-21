Лукашенко поздравил первую женщину во главе МОК с избранием на пост
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 20 марта сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
«Убежден, что под Вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех», — заявил белорусский лидер.
Ковентри стала первой женщиной, которая смогла занять пост президента МОК. Всего она станет десятым по счету главой этой организации.
Томас Бах, действующий президент комитета, сложит свои полномочия 23 июня этого года.
С избранием Ковентри поздравил также и российский президент Владимир Путин. Он указал на уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Это будет способствовать успешной работе на новом посту, отметил он. Путин пожелал избранному президенту МОК благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья.