На нефтебазе на Кубани ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров
На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров и очаги за границами территории. Об этом 21 марта сообщил оперативный штаб региона.
«Резервуар, загоревшийся 19 марта, завершают тушить, в обваловании вокруг него возгорание ликвидировано, в самом резервуаре площадь огня составляет около 800 кв. м», — указано в Telegram-канале.
Отмечается, что второй резервуар продолжает гореть на площади 1250 кв. м, к тушению привлечены 473 человека и 189 единиц техники.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. Площадь пожара утром 21 марта сократилась до 2 тыс. кв. м.