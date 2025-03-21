Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края утром 21 марта сократилась до 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
«К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м. Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются, на месте работают 456 человек и 181 единица техники.
Ранее в этот день сообщалось, что на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека. На тот момент площадь пожара составляла до 10 тыс. кв. м.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.
Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа по его переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.