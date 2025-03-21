В Краснодарском крае на нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв
В Краснодарском крае в Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает региональный оперштаб.
«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Пострадавшим оказали первую помощь. Их госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.
Площадь пожара составляет до 10 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечены 456 человек, 181 единица техники.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м.
Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа по его переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.