На Кубани группировку для тушения пожара на нефтебазе увеличили до 357 человек
Для тушения вспыхнувшего после падения обломков украинских дронов пожара на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае привлекли 357 человек. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.
«К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что специалисты борются с огнем на площади 4250 кв. м.
О пожаре на нефтебазе стало известно ранее в этот день. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.