В результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе на Кубани
В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Об этом 19 марта сообщил оперштаб Краснодарского края.
Уточняется, что из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расположенной рядом со станицей нефтебазе произошел пожар площадью 20 кв. м.
«Пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
По данным оперштаба, с места происшествия были эвакуированы 30 человек дежурной смены.
Ранее, 14 марта, глава муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о возгорании резервуара на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Погибших и пострадавших нет.