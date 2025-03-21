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Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На Троекуровском кладбище в Москве 21 марта похоронили народного артиста России, певца Бедроса Киркорова.

На могиле артиста был установлен деревянный памятник в виде креста, у его подножия стоит фото артиста в морской фуражке. На захоронении лежат множество цветов, рядом поставлены венки, в том числе от сына Филиппа и сестры Мари Киркоровой.

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Певец скончался 18 марта от остановки сердца. Отпевание исполнителя проходило в храме Христа Спасителя в закрытом режиме.

На прощании с артистом присутствовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал Бедроса Киркорова уникальным человеком и отметил роль артиста в поддержке талантливых молодых людей в их творчестве.

Помимо Пескова, с исполнителем также попрощалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на объединительную силу музыки артиста и отметила его роль в сохранении памятника воинам-освободителям из Красной армии «Алеша» в болгарском Пловдиве.

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