В Москве прощаются с Бедросом Киркоровым

В Москве прощаются с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Видео с места 21 марта публикуют «Известия».

В храме Христа Спасителя в закрытом режиме пройдет отпевание, сюда собираются родственники артиста, друзья и поклонники его творчества. Сами похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

18 марта о смерти певца сообщил его сын Филипп Киркоров. Артист скончался от остановки сердца.

Бедрос Киркоров родился 2 марта 1932 года в городе Варна в Болгарии. К 17 годам он окончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер», а затем музыкальное учреждение.

В последние годы жизни артист активно занимался благотворительной деятельностью.