Песков назвал Бедроса Киркорова уникальным человеком

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 марта назвал народного артиста России Бедроса Киркорова уникальным человеком.

«Действительно был уникальный человек, поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — сказал он на похоронах артиста.

Песков отметил, что Киркоров прошел всю Великую Отечественную войну. Он также назвал певца человеком искусства и добавил, что артист поддерживал талантливых молодых людей в их творческой деятельности.

В том числе пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Бедрос Киркоров был среди тех, кто отстаивал памятник солдату-освободителю армии СССР «Алеша» в Болгарии и поднял общественность, чтобы монумент не снесли.

Похороны Киркорова проходят на Троекуровском кладбище. До этого в закрытом режиме прошло отпевание в храме Христа Спасителя.

О смерти певца 18 марта сообщил его сын Филипп Киркоров. Он скончался от остановки сердца.

Бедрос Киркоров родился 2 марта 1932 года в городе Варна в Болгарии. К 17 годам он окончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер», а затем музыкальное учреждение.

В последние годы жизни артист активно занимался благотворительной деятельностью.