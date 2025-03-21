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Захарова отметила объединяющую силу музыки Бедроса Киркорова

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Народный артист России, певец Бедрос Киркоров объединял людей с помощью своей музыки. Об этом 21 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами на церемонии прощания с исполнителем.

«Человек, <…> который силой своего слова, силой служения искусству сближал народы», — охарактеризовала она певца.

Она отметила, что Бедрос Киркоров посвятил всю свою жизнь развитию связей между Россией и Болгарией. Его пример становится особенно важным сейчас, когда многие деятели культуры пытаются добиться «отмены» коллег из других стран.

Помимо этого, Захарова обратила внимание, что певец лично отстоял памятник советским воинам-освободителям «Алеша» в болгарском Пловдиве.

«Он был на передовой тогда, когда еще <...> многие не понимали, что это (борьба с мемориалами в честь бойцов Красной армии. — Ред.) станет системой. Поэтому в этот день я не могла не прийти <…> попрощаться лично с этим человеком», — сказала представитель МИДа.

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Похороны Киркорова проходят на Троекуровском кладбище Москвы. До этого в закрытом режиме прошло отпевание в храме Христа Спасителя.

На мероприятии также присутствовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал Бедроса Киркорова уникальным человеком и отметил роль артиста в поддержке талантливых молодых людей в их творчестве.

О смерти певца 18 марта сообщил его сын Филипп Киркоров. Исполнитель скончался от остановки сердца.

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