Хоккеист Ковальчук оценил идею матча между игроками РФ и США

Возможный матч между российскими и американскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет уникальным историческим событием, которое войдет в мировую историю. Таким мнением 21 марта с «Известиями» поделился хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук.

«Дай бог, чтобы это произошло, классно, что два президента договорились. Теперь дело тех людей, которые будут это организовывать, — довести это до конца. Это будет уникальное историческое событие», — заявил спортсмен.

Ранее, 19 марта, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал идею провести матч между сборными НХЛ и КХЛ продуманным шагом президента РФ Владимира Путина. Он напомнил, что 35 лет российские и американские, канадские, европейские хоккеисты играли в одних командах НХЛ и вместе побеждали. Фетисов выразил уверенность в том, что огромная армия болельщиков сохранилась и в Америке.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным 18 марта поддержал предложение российского лидера организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. По итогам беседы президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.