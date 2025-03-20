Фетисов назвал идею игры сборных КХЛ и НХЛ продуманным шагом Путина

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал идею провести матч между сборными Континентальной и Национальной хоккейных лиг продуманным шагом президента РФ Владимира Путина.

В беседе с aif.ru 19 марта Фетисов отметил, что пас Путина президенту США Дональду Трампу сам по себе очень ценен.

«Такой пас, который Трамп не принять просто не мог. Это продуманный шаг нашего президента. Это больше не про хоккей, а про людей, про их общение. Такая хоккейная дипломатия в отношении двух стран уже давно присутствует», — пояснил депутат.

Он напомнил, что 35 лет российские и американские, канадские, европейские хоккеисты играли в одних командах НХЛ и вместе побеждали. Он выразил уверенность в том, что огромная армия болельщиков сохранилась и в Америке.

«Мир настолько хрупкий, что нужно делать конкретные вещи, основанные на исторических фактах и взаимоотношениях», — резюмировал парламентарий.

Фетисов предположил, что матч может пройти в начале осени.

Также 19 марта инициативу российского лидера поддержал и агент российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков. Так, по мнению Овечкина, было бы здорово сыграть матч «Динамо» — «Вашингтон», пишет НСН.

В тот же день глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин заявил, что матч КХЛ с НХЛ поможет перезагрузке отношений России и США, пишет RT. На скорую встречу игроков НХЛ и КХЛ надеется и председатель совета директоров СКА Александр Медведев, отмечает сайт kp.ru.

18 марта стало известно, что Дональд Трамп во время телефонного разговора поддержал предложение Владимира Путин организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. По итогам беседы, которая шла более двух часов, президенты договорились создать российскую и американскую экспертные группы для работы, а также «оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», отмечает 360.ru.