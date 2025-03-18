Трамп поддержал идею Путина об организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ

В ходе состоявшегося 18 марта телефонного разговора президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина об организации хоккейных матчей в обеих странах между клубами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сказано в заявлении.

Оба лидера договорились оставаться в контакте по всем затронутым в ходе переговоров вопросам.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.