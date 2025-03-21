Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ) в ходе воздушного боя. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказали в министерстве.

Также уточняется, что за неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции.

«С 15-го по 21-е марта 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — добавили в ведомстве.

В результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Заолещенка и Рубанщина.

Новость дополняется