Расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорник ВСУ на красноармейском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«После доклада командира дозора расчёт выехал на огневую позицию, выполнил наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем произвел залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 12 км», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что удар был нанесен с помощью реактивных термобарических снарядов. Параллельно с этим корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Так как система автоматическая, всё делается через компьютер. И наводится, соответственно, также в автоматическом режиме. Нам остается внести данные и выстрелить. По точности машина не уступает артиллерии», — рассказал оператор-наводчик системы Никита Ковалев.

Днем ранее армия России нанесла удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.