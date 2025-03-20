ВС РФ нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ

Армия России нанесла удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщило Минобороны РФ.

Также отмечается, что российские военные уничтожили объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления и места хранения беспилотников, склады хранения военной техники и материальных средств, а также скопления живой силы противника в 153 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 578 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 374 танка и других боевых бронированных машин», — указано в сообщении ведомства.

В этот же день расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье. После выполнения боевой задачи орудия тщательно маскируются, чтобы избежать обнаружения противником.