Расчеты гаубиц Д-30 поразили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском приграничье. Об этом в четверг, 20 марта, сообщило Министерство обороны.

«Противнику нанесены значительные потери. ВСУ потеряли живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения (ИМР), автомобили и артиллерийские орудия», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что расчеты гаубиц Д-30 точными попаданиями ликвидировали боевую технику и живую силу ВСУ, скрывающиеся в лесополосах. Военнослужащие воздушной разведки корректируют огонь гаубиц для нанесения максимального поражения.

«Отрабатывали с пяти утра, и вот до сих пор стоим дежурим — работаем по целям: техника противника и пехота. Снова работаем по пехоте и технике противника. По лесопилкам сейчас разогнали. Вычисляют наши беспилотники, дают нам корректуры, и мы по ним работаем», — рассказал о ходе выполнения боевых задач командир расчета гаубиц Д-30 с позывным Юг.

После выполнения боевой задачи орудия тщательно маскируются, чтобы избежать обнаружения противником.

«Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях. Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», — отметили в Минобороны России.

Накануне, 19 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили транспорт с пехотой ВСУ в приграничных районах Курской области.