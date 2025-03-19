Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили транспорт ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в приграничных районах Курской области. Об этом 19 марта сообщило Минобороны России.

В ходе воздушной разведки, подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) десантно-штурмовой бригады был обнаружен транспорт ВСУ, который пытался вывезти пехоту с линии боевого соприкосновения у самой границы в тыл украинских подразделений.

После доразведки и подтверждения цели, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела, вторым точными выстрелом из гаубицы транспорт ВСУ был поражен.

«Стараемся в основном дать поддержку нашим штурмовым подразделениям», — прокомментировал номер расчета под позывным Медведь.

17 марта в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Искандер» по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.