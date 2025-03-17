ВС РФ нанесли «Искандером» удар по сосредоточению живой силы ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Искандер» по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет комплекса ОТРК «Искандер» нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 км северо-западнее города Шостка) Сумской области», — сказано в заявлении ведомства.

В этот же день ведомство показало кадры уничтожения бойцами группировки войск «Запад» орудия М101, миномет и антенну ВСУ на замаскированных огневых позициях в Харьковской области. На видео можно заметить объективный контроль цели военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии.