Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом 21 марта сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, а также Степовое в Запорожской области.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Российские войска нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате действий армии РФ противник потерял свыше 1 040 военнослужащих.

«За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов и 33187 единиц военной автомобильной техники ВСУ.

В этот же день расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Удар был нанесен с помощью реактивных термобарических снарядов.