Герасимов поставил задачи по дальнейшим действиям группировки войск «Центр»
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачи по дальнейшим действиям группировки войск «Центр», которая действует на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 21 марта сообщило Минобороны РФ.
«На передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности», — указано в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, Герасимов также вручил государственные награды выдающимся военнослужащим. Кроме того, он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
Уточняется, что в совещании приняли участие начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской и командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев.
15 марта начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук заявил, что военнослужащие группировки войск «Центр» за прошедшие сутки уничтожили свыше 495 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Им также удалось продвинуться вглубь обороны противника.