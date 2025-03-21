Депутат ГД рассказал о повышении военных пенсий осенью

Осенью 2025 года военные пенсии в России будут повышены 4,5%. Об этом 21 марта рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов в беседе с «РИА Новости».

«Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью — в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5%», — рассказал он.

По словам парламентария, это в очередной раз приведет к росту выплат, которые в России получают военнослужащие или правоохранители на пенсии.

18 марта Госдума анонсировала установление единых социальных льгот для участников СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 февраля также сообщил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов о поддержке участников СВО и членов их семей, восемь из них были приняты в первом чтении. Уточнялось, что среди утверждаемых инициатив — вопрос об одновременном получении двух пенсий для участников боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках.