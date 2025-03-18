Для участников СВО хотят установить единые социальные льготы. Как выяснили «Известия», такой законопроект 18 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

«Законопроект разработан в целях установления единых мер поддержки участников специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, и членов их семей», — говорится в пояснительной записке к документу, которая есть у «Известий».

В ней отмечается, что в настоящее время уровень предоставляемых органами государственной власти субъектов РФ мер поддержки участников СВО существенно отличается в зависимости от региона проживания гражданина, принимающего участие в специальной военной операции.

«Существующие различия в мерах оказываемой региональными властями поддержки участников специальной военной операции и членов их семей порождают различия в социальном положении военнослужащих, добровольцев и других участников СВО, создавая неблагоприятную среду», — отмечается в документе.

Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников СВО и членов их семей. К их числу авторы инициативы в том числе относят: освобождение от уплаты транспортного налога одного транспортного средства, предоставление в безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, компенсация части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также части платы за капремонт, предоставление права на внеочередное зачисление в государственную образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования и др.

Комментируя инициативу, Сергей Миронов напомнил, что первые проблемы, связанные с неодинаковой социальной поддержкой участников СВО возникли еще три года назад.

«Уже тогда стало ясно, что ее уровень сильно отличался в зависимости от финансовых возможностей того или иного региона. Это и тогда, и сейчас вызывает вопросы. На встречах с избирателями я постоянно слышу абсолютно справедливы слова, что, мол, все наши добровольцы и военнослужащие воюют одинаково, а льготы в каждом регионе разные», — пояснил необходимость законопроекта политик.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 февраля сообщил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов о поддержке участников СВО и членов их семей, восемь из них были приняты в первом чтении. Уточнялось, что среди утверждаемых инициатив — вопрос об одновременном получении двух пенсий для участников боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках.