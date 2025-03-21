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Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 34 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, по четыре беспилотника — над территориями Ростовской и Курской областей и один БПЛА — над территорией Белгородской области.

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Накануне, 20 марта, силы противовоздушной обороны сбили 132 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь. 54 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 40 беспилотников — над территорией Воронежской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять беспилотников — над территорией Ростовской области, по три беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территориями Курской области и Республикой Крым и еще один БПЛА сбили над территорией Липецкой области.

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