Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 34 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, по четыре беспилотника — над территориями Ростовской и Курской областей и один БПЛА — над территорией Белгородской области.

Накануне, 20 марта, силы противовоздушной обороны сбили 132 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь. 54 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 40 беспилотников — над территорией Воронежской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять беспилотников — над территорией Ростовской области, по три беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территориями Курской области и Республикой Крым и еще один БПЛА сбили над территорией Липецкой области.