Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порядка 10% опрошенных россиян заявили о вере в эзотерику
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
AP сообщило о планах Пентагона вдвое сократить численность войск в Гуантанамо
Общество
Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двух детей в Щербинке
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Общество
Ушедший в дрейф сухогруз застрял во льдах на Неве
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Мир
Маск поздравил Дурова с 1 млрд ежемесячных пользователей в Telegram
Мир
WP сообщила о плане Трампа использовать военных для задержания нелегальных мигрантов
Общество
В Хабаровском крае бывший подполковник осужден на 13 лет за финансирование ВСУ
Мир
Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации не менее 40 БПЛА в регионе
Мир
AP узнало о переговорах Канады с ЕС о снижении зависимости от США в обороне
Происшествия
В Саратовской области женщина пострадала из-за атаки украинских БПЛА
Сюжет:

Силы ПВО за ночь сбили 132 БПЛА ВСУ над регионами России

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 132 БПЛА ВСУ над регионами России
0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в четверг, 20 марта, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 54 БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, 40 беспилотников — над территорией Воронежской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять беспилотников — над территорией Ростовской области, по три беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территориями Курской области и Республикой Крым и еще один БПЛА сбили над территорией Липецкой области.

«Боевой дух ВСУ уже сломлен, от такого поражения легко опомниться не получится»
Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид — об успехе операции «Поток» и тактике работы штурмовых групп

Накануне, 19 марта, Минобороны РФ сообщило, что ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь. 35 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 13 беспилотников — над территорией Орловской области, по одному БПЛА — над территориями Тульской и Брянской областей и семь беспилотников — над акваторией Азовского моря.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025