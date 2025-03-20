Силы ПВО за ночь сбили 132 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за прошедшую ночь. Об этом в четверг, 20 марта, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 54 БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, 40 беспилотников — над территорией Воронежской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять беспилотников — над территорией Ростовской области, по три беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территориями Курской области и Республикой Крым и еще один БПЛА сбили над территорией Липецкой области.

Накануне, 19 марта, Минобороны РФ сообщило, что ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь. 35 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 13 беспилотников — над территорией Орловской области, по одному БПЛА — над территориями Тульской и Брянской областей и семь беспилотников — над акваторией Азовского моря.